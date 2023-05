Um homem que não teve a idade revelada foi morto a tiros em frente a um bar na noite de sábado (14), no bairro Santo Antônio. Conforme informações preliminares da Polícia Militar, uma arma foi apreendida e um dos atiradores preso. Não há confirmação sobre outras vítimas.

Imagens da câmera de segurança próxima ao local onde foi registrado o crime mostram a ação dos dois suspeitos que chegaram a pé no local já atirando. Três crianças estavam no estabelecimento no momento dos tiros, mas pelas imagens é possível ver que nenhuma delas se feriu.

As equipes da PM continuam em diligências para localizar o segundo envolvido.

