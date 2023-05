Com o início das obras do novo viaduto, a travessia da linha férrea da Rua Benjamin Constant foi totalmente interditada na manhã desta segunda-feira (15) conforme já estava programado e comunicado pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Com a mudança, os veículos que utilizavam a via para acessar o Centro devem utilizar outras rotas.



As obras interditam a Rua Benjamin Constant após a entrada da Rua Professor Oswaldo Veloso. Com isso, a Rua José Calil Ahouagi está com trânsito permitido apenas para veículos pequenos no lado direito, em direção à Rua Deputado Oliveira Souza, e o acesso para o lado esquerdo da via está fechado, com entrada somente pela Avenida Brasil. Neste último trecho, a José Calil Ahouagi está com circulação em mão dupla e estacionamento proibido em toda a sua extensão.



Os veículos oriundos do bairro Vitorino Braga têm como opção acessar o Centro após transpor a ponte da Rua Benjamin Constant, seguir a margem direita da Avenida Brasil e utilizar o Viaduto Augusto Franco. Para a ligação da Região Leste com outros bairros, como o Morro da Glória, também há a possibilidade dos condutores utilizarem o trajeto via margem esquerda da Avenida Brasil até a ponte do bairro Manoel Honório, convergindo na Avenida Rio Branco para chegar à Avenida dos Andradas.



A orientação da Secretaria de Mobilidade Urbana é que os motoristas evitem ir ao Centro em veículos particulares, priorizando o transporte coletivo, pois há retenções nas vias de toda a região, com impactos maiores de congestionamentos na Avenida Brasil, Avenida Itamar Franco, Avenida Francisco Bernardino, Avenida Getúlio Vargas e ruas como São Sebastião, Floriano Peixoto, Marechal Deodoro, Halfeld e Santa Rita.



Já os ônibus do transporte público, linhas 400, 413, 416, 420, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 435 e 436 estão realizando o seguinte itinerário no sentido Bairro/Centro: “…Av. Garibaldi Campinhos, Rua Benjamin Constant, Av. Brasil (margem direita), Viaduto Augusto Franco, Alça Radialista José Maria de Barros, Rua Angelo Falci, Av. Francisco Bernardino, Rua São Sebastião e Av. Getúlio Vargas”. O ponto de ônibus da Rua Benjamin Constant, 570, em frente ao supermercado está desativado.

