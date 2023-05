As Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município passam a fornecer a vacina contra a influenza para todos os indivíduos com idades a partir dos seus meses de idade, das 8h às 10h30 e de 13h às 16h. O Serviço Saúde do Idoso (Sasi) também aplica os imunizantes, exclusivamente para a população maior de 60 anos, de 8h às 12h, e o Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA) oferece os imunizantes para as crianças de seis meses a menores de 18 anos, para as grávidas e puérperas, de 8h às 12h e das 13h às 16h.



Além disso, uma força-tarefa de vacinação está marcada para o próximo sábado (20), por meio do Imuniza JF, para quem tem dificuldade de comparecer aos postos de saúde durante a semana. Ao todo, 55 UBSs das Zonas Rural e Urbana, além do Centro de Vigilância em Saúde, aplicarão os imunizantes das campanhas em andamento e de rotina, para crianças, jovens e adultos, de 8h às 16h.



A vacinação contra o vírus da gripe possibilita a prevenção e o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos e suas consequências sobre os serviços de saúde, além de minimizar a carga da doença, reduzindo os sintomas, que podem ser confundidos com os da Covid-19. A Prefeitura também reforça que a vacina contra a Influenza pode ser recebida conjuntamente com os imunizantes contra a Covid-19 e outras vacinas sem qualquer tipo de problema.



A vacina oferecida é a trivalente, capaz de proteger contra os três principais tipos de vírus “da gripe” em circulação: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. A imunização previne complicações decorrentes da doença, óbitos e suas consequências sobre os serviços de saúde, além de minimizar a carga viral, reduzindo os sintomas, que podem ser confundidos com os da Covid-19.

Confira as unidades e horários de aplicação:



Unidades Básicas de Saúde (UBS): das 8h às 10h30 e das 13h às 16h (segunda a sexta), das 8h às 10h30 e das 13h às 14h30 (quinta-feira).



O Serviço Saúde do Idoso (Sasi) - Rua Batista de Oliveira, n° 943 - Centro - Exclusivo para os maiores de 60 anos: de 8h às 12h.



Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA) - Rua São Sebastião, 772/776, Centro - exclusivo para crianças de seis meses a menores de 18 anos, para as grávidas e puérperas: 8h às 14h (segunda a sexta)





