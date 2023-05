O Centro Nacional de Monitoramento e de Desastres Naturais (Cemaden) realizou nesta segunda-feira (15) a instalação de um novo pluviômetro na região leste. O equipamento, que promove leitura do volume de chuva registrado no município, foi instalado na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Santa Rita, em Juiz de Fora.

Segundo divulgado pela Prefeitura de Juiz de Fora, o novo pluviômetro, assim como outros instalados pela cidade, é automático e vai ampliar o panorama de observação de dados nos bairros Grajaú, Alto Grajaú, Santa Rita, Vitorino Braga, parte do Linhares e do Bom Jardim.

Os aparelhos automáticos conseguem registrar o volume e intensidade da chuva e enviam os dados em tempo quase-real ao Cemaden. Esses dados estão disponíveis on-line. Como explica o supervisor de mapeamento e monitorização da Defesa Civil, Eduardo Oliveira, a instalação de mais um aparelho na região leste vai permitir uma análise mais precisa sobre as condições que envolvem a região para emissão de alertas. “Esse equipamento, para nós, ele tem uma representatividade muito grande, porque a Região Leste da cidade é a região que concentra maior quantidade de áreas de risco geológico do nosso município. Esse equipamento fornecerá informações importantes para o monitoramento de chuvas dos bairros Vitorino Braga, parte do Linhares, Bom Jardim, Alto Grajaú, Grajaú, que são áreas que requerem atenção especial de nós, da Defesa Civil”.