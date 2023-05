A PJF sancionou nesta quinta (18) a Lei número 14.620, que instituí o Dia do Torresmo na cidade, em 25 de agosto. O projeto de lei número 6/2023, de autoria do Vereador João Wagner foi aprovado pela Câmara Municipal de Juiz de Fora e sancionado pela prefeita Margarida Salomão. A resolução foi publicada no atos do governo.

De acordo com o artigo 2° da lei o evento tem como objetivo divulgar, criar incentivos e fomentar o setor da gastronomia e o setor de bares, hotéis e restaurantes além de contribuir para o desenvolvimento do turismo de evento e para a economia da cidade.

A Lei já está em vigor.