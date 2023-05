Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo nesta quinta (18) no bairro Vila Esperança I, em Juiz de Fora.



De acordo com informações da Polícia Militar, durante uma operação de incursão em Zona Quente de criminalidade, os policiais tinham informações a respeito da prática de tráfico de drogas no local e abordou o adolescente na linha do trem, paralela à rua Lima Duarte, e com ele foram encontradas duas porções de maconha,



Continuando as diligências, os policiais se dirigiram para a casa do adolescente e durante as buscas encontraram R$105, 27 papelotes de cocaína, duas porções de maconha prensada, um revólver calibre .32, duas munições calibre .32, três munições calibre .32 picotadas, uma colmeia para acondicionamento de munição calibre .32 e um celular.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

Tags:

7 | Apreendidos | Arma | Arma de fogo | cocaína | Droga | Drogas