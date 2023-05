Diante de uma denúncia de que dois veículos estariam circulando com pessoas armadas e com drogas no Bairro Furtado de Menezes, Zona Sudeste de Juiz de Fora, a Polícia Militar realizou uma ação enviando uma equipe neste sábado (20). Um dos automóveis descritos foi localizado e com o motorista havia uma pistola de 9mm e munições. O segundo carro também foi encontrado, mas o motorista tinha fugido, mas foi alcançado. Na residência dele, havia um revólver.



Além das armas foram localizadas drogas nas garagens onde os carros eram estacionados. No local havia 72 munições de calibre 9m, seis munições de calibre. 38, quatro carregadores, quatro municiadores,duas capas de colete, duas barras de maconha, oito barras de cocaína, duas pedras da mesma substância, um pacote com uma substância branca, duas balanças de precisão.

Os dois veículos foram apreendidos, ambos eram clonados e um deles era blindado. Também foram apreendidos um celular, R$410 e um computador. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação e veículos clonados. Os detidos e os materiais recolhidos foram encaminhados para a Delegacia.







