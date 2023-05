Um homem, de 31 anos, foi preso após agredir a ex-namorada, de 26 anos, e roubar seu celular na manhã desta sexta (19) no bairro Bonfim em Juiz de Fora.

De acordo com a informações da Polícia Militar, a vítima relatou que o ex fugiu em um carro, Honda City prata, após a agressão e roubo. A PM iniciou o rastreamento e com apoio do helicóptero Pegasus o homem foi localizado. Ele foi preso em flagrante e o celular da vítima foi recuperado.





Tags:

C | Celular | Flagrante | Homem | Preso | Veículo