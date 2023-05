Cerca de 30 dias de atividades foram programados pela Prefeitura de Juiz de Fora para comemorar o aniversário da cidade. O cronograma foi divulgado em uma coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (22).

Entre as atividades estão a assinatura do decreto que instituí as praças cervejeiras da cidade, casamento comunitário, baile em comemorativo, reabertura da Villa Ferreira Lage, mutirão de empregos, entrega da quarta adutora, entre outras atividades.

Ainda durante a coletiva, a prefeita Margarida Salomão anunciou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) irá recapear todas as vias urbanas da cidade.

matéria em atualização