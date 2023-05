A Câmara Municipal de Juiz de Fora foi incluída agora na Rede Legislativo Sustentável: o extrato de adesão foi publicado no Diário Oficial da União no último dia 12. O compromisso da Câmara com o Meio Ambiente agora também é referência estadual.

Em toda Minas Gerais, apenas o Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCEMG) e a Câmara de Juiz de Fora integram a rede. “Somos a primeira câmara municipal do Estado de Minas Gerais a fazer parte da rede. É uma excelente oportunidade para a troca de experiência nos projetos sustentáveis junto às maiores casas legislativas do país”, comemora o vereador e o presidente da Câmara, Zé Márcio-Garotinho (PV), ressaltando que, neste ano, por meio de outro ato da Mesa Diretora, a CMJF passou ter um colegiado exclusivo para a discussão das questões ambientais: a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

O Legislativo destacou ainda que, também iniciou-se no último mês, o Projeto Câmara Sustentável, sendo a primeira ação proposta uma intensificação de ações de reciclagem na instituição. A Rede Legislativo Sustentável é uma cooperação entre instituições com o objetivo de promover o intercâmbio de práticas e o desenvolvimento de ações voltadas para uma gestão pública sustentável. Integram essa parceria o Senado Federal, o Tribunal de Contas da União, a Câmara dos Deputados e demais Assembleias e Câmaras legislativas aceitas.

Com a adesão, atesta-se que o Legislativo de Juiz de Fora está apto a contribuir com discussões na rede e à proposição de questões e iniciativas relativas à gestão pública sustentável. Confira aqui todos os participantes da rede. No site, você acompanha as ações da rede, o Plano de Logística Sustentável e acessa diversos cursos gratuitos relacionados ao tema.