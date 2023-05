Um homem, de 20 anos, foi assassinado a tiros em um bar na rua Maria de Lourdes na noite deste domingo (28) no bairro Grama, Zona Nordeste de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava no local quando três homens encapuzados chegaram atirando. A vítima tentou correr, mas foi perseguida pelos homens e acabou sendo atingida.

Quando a PM chegou no local a vítima já estava sem sinais vitais. O SAMU constatou o óbito.

Ainda, de acordo com a PM, testemunhas relataram que na véspera do crime a vítima teria se envolvido em uma briga, em uma festa no bairro, e três homens teriam prometido se vingar. Ela também possuía diversas passagens pela polícia, por importunação sexual, roubo, tráfico de drogas, furtos entre outros.

Até o momento ninguém foi identificado ou preso.





Tags:

bar