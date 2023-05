Um homem, que não teve a idade revelada, que fazia a escolta do artista Dennis DJ para a Festa Country, foi preso por porte ilegal de arma de fogo neste sábado (27) em Juiz de Fora.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, o homem conduzia um veículo, Jeep Commander azul, com um dispositivo fixado dentro do carro que emitia uma luz azul. Por se tratar de um dispositivo utilizado em carros de emergência, geralmente em viaturas policiais descaracterizadas, os policiais da moto patrulha realizaram uma consulta da placa do carro no sistema e constataram que o automóvel estava registrado na categoria "particular".

O condutor foi abordado e ao ser perguntado sobre o veículo, o mesmo respondeu que estava realizando a escolta do artista que se apresentaria na Festa Country. O condutor também foi questionado se possuía autorização dos órgãos responsáveis para transitar com a luz fixada no veículo e ele respondeu que sim, porém não apresentou nenhum documento que comprovasse sua afirmativa.

Diante dos fatos, o Sargento responsável pela abordagem pediu para que o homem descesse do veículo. Neste momento, ele passou a resistir aos comandos, se recusando a sair do carro e alegando que não sabia destravar as portas. Foi notado pelos policiais que o homem tentou colocar a mão na cintura, como se buscasse algo, então o Sargento ordenou que homem saísse do automóvel com as mão na cabeça.

Durante a busca pessoal foi localizado com o homem uma pistola Tauros, modelo G2C calibre 9 milímetros, carregada com 12 cartuchos intactos. Ela estava na cintura do suspeito em um coldre. Foi localizado também, no bolso da jaqueta do suspeito, um canivete.

O homem chegou a apresentar o Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo (CRAF) da arma, mas informou que não possuía autorização para o porte.

Ainda, de acordo com informações do B.O, o suspeito relatou que havia sido contratado como motorista "freelancer" por uma empresa para realizar a escolta e transporte dos artistas para a Festa Country.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

FOTO: PMMG - Reprodução

PMMG - Reprodução

