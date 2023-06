Um homem de 47 anos foi assassinado no Bairro Progresso, Zona Leste, na noite desta quarta-feira (31). De acordo com o registro da ocorrência, a vítima foi alvejada com disparos de arma de fogo na porta de casa. O alvo foi socorrido com vida pelo SAMU, mas morreu no Hospital de Pronto Socorro (HPS), para onde foi levado.

A perícia compareceu ao local, realizou os trabalhos de praxe, recolheu as cápsulas deflagradas e constatou que os tiros vieram de armas diferentes. Próximo do local do homicídio foi encontrada uma sacola com 91 embalagens de maconha, R$76, e um aparelho celular, que foram apreendidos. Segundo populares, dois suspeitos teriam realizado os disparos e fugido na sequência. Inicialmente, conforme a Polícia Militar, o crime seria motivado pelo tráfico de drogas.

Tags:

Polícia