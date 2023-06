Uma colisão envolvendo um caminhão, um poste e um veículo ocorrida na tarde desta sexta-feira (2) interrompe o tráfego na Avenida Presidente Itamar Franco, na altura do Hospital Monte Sinai. A subida em direção ao Bairro Dom Bosco foi fechada por agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) e uma longa fila de veículos se estende no desvio realizado pela pasta por meio da Rua Doutor Luiz Gonzaga de Araújo Evangelista.



FOTO: Divulgação SMU - Desvio feito pela Rua Doutor Luiz Gonzaga de Araújo Evangelista

Segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), apesar da derrubada do poste de iluminação pública, a rede da Cemig não foi afetada e não há interrupção no fornecimento para clientes. Ainda não há uma previsão de retirada do poste, assim como ainda não há informações sobre feridos. A passagem de veículos está condicionada à retirada do poste e do caminhão.