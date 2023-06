Dois jovens foram presos nessa segunda-feira (5) por tráfico de drogas no Bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora. Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos eram foragidos da justiça.

Ainda de acordo com os militares, a corporação foi ao local após denúncia anônima, noticiando que, no escadão da Rua Augusto Eckmann havia indivíduos reunidos, sendo que um deles estaria de posse de um revólver.

A corporação planejou uma intervenção e as equipes policiais fecharam as saídas do ambiente, e, ao acessar o endereço, as equipes visualizaram o autor, um dos suspeitos fugindo, subindo o escadão, de posse de uma sacola. O suspeito foi contido e constatado mandado de prisão em seu desfavor.

Durante buscas às margens de um córrego, localizado nas proximidades, foram localizadas substâncias entorpecentes. Durante procedimentos com o cão Airon, foram encontradas substâncias entorpecentes no trajeto de fuga do suspeito.

Os autores foram presos e encaminhados à Delegacia Regional juntamente com material apreendido.



57 Buchas de substância análoga à maconha;

12 Tabletes de de substância análoga à Maconha;

02 Aparelhos celulares;

R$ 854,50;

13 pinos de de substância análoga à cocaína ;

1 cartão.

Tags:

7 | cocaína | Droga | Drogas | Maconha | Preso | Presos