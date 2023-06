Um catador de recicláveis de 46 anos foi atropelado por um carro na tarde da segunda-feira (5), na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no Bairro Benfica, em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, a motorista relatou que seguia na avenida quando foi surpreendida pela carroça na contramão, porém, ao tentar desviar viu que não seria possível pois um ônibus vinha na direção e acabou não conseguindo evitar o atropelamento.

Ainda de acordo com a corporação, a vítima deu entrada na UPA Norte com fratura exposta no joelho, sendo encaminhado em seguida para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) .

