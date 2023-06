A Secretaria de Obras (SO) irá realizar a substituição de uma ponte na Estrada da Lagoa, próximo à entrada dos Cordeiros, na Zona Rural do Município, nesta quarta-feira (7). Para a execução do serviço, o trecho será totalmente interditado ao trânsito de veículos no horário entre 10h e 14h. Por isso, as linhas que circulam no local, 542 (Lagoa) e 519 (Torreões), não realizam atendimento nos horários entre 13h50 e 16h50.

Caso ocorra imprevistos, o tempo de interdição pode ser ampliado. O horário que parte do Centro às 14h30 da linha 519 terão o itinerário desviado para a Estrada de Rio Preto.