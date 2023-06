Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no Bairro Santa Efigênia, Zona Sul, nesta quarta-feira (7). A ação é fruto de uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS). A equipe de Juiz de Fora cumpriu o mandado de busca e apreensão representado pela equipe do Rio Grande do Sul, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Passo Fundo, na residência do investigado.

No endereço foram localizadas embalagens com substâncias análogas à maconha e cocaína, comprimidos que aparentam ser drogas sintéticas e lidocaína, além de uma balança de precisão, muitas cápsulas para embalagem de drogas e dinheiro. Os policiais tiveram que cortar a corrente do portão para acessar o imóvel. O suspeito foi abordado e preso no imóvel.



A ação também apreendeu aparelhos celulares que serão encaminhados à perícia.





