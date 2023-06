Dois homens supostamente armados invadiram um ônibus, que faz a linha do distrito de Torreões, roubaram cinco pessoas, um adolescente de 15 anos, um jovem de 23, uma jovem e cobradora do veículo de 19 anos e duas mulheres de 29 e 50 anos, e fugiram na noite deste domingo (11) em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas relataram que estavam dentro do ônibus quando os homens entraram, os dois com um volume na cintura, anunciaram o roubo, pegaram R$100, três mochilas, um celular, documentos diversos e fugiram sentido a uma mata próxima do local.

A Polícia Militar segue rastreando e buscando imagens para tentar identificar os suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso.



