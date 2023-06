Um incêndio foi registrado em uma lanchonete na tarde desta segunda-feira (12), na Rua Porto das Flores, no bairro Santa Luzia.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, as chamas foram debeladas pelos próprios comerciantes locais. Duas pessoas precisaram de atendimento médico devido à inalação da fumaça. Elas estavam conscientes e orientadas. A viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deslocou para o local da ocorrência para conduzir as vítimas para unidade hospitalar.

Não há informações sobre o que teria causado o início do incêndio.