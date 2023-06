Como funciona a usucapião e com quantos anos no imóvel é possível ter direito? Quais documentos são necessários para dar entrada no processo? É caro? Em quais casos posso ter direito? Essas e outras dúvidas podem ser respondidas durante o mutirão de Usucapião que acontece nesta quinta (15) de 14h às 18h no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora.



A coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Estácio Fernanda Mathiasi explica que a ideia da ação social surgiu para para atender as demandas que chegam diariamente sobre usucapião até o escritório do curso de Direito. Então, surgiu a parceria com o Escritório Modelo de Inovação e Empreendedorismo na Engenharia para atender de forma completa a quem procura esse tipo de serviço. A coordenadora dos cursos de Engenharia, Anna Flávia Cruz destaca que sua equipe será responsável pela elaboração das plantas dos imóveis, sem custo, para que o processo de usucapião tenha sucesso.



A ação social começará com uma palestra entre Direito e Engenharia explicando sobre as ações de usucapião e em seguida os presentes serão encaminhados para um mutirão de atendimentos de ações. Todo trabalho é gratuito e aberto a toda comunidade. O Campus da Estácio fica na Avenida Presidente João Goulart, 600 do bairro Cruzeiro do Sul.

