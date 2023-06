Uma cobradora, de 21 anos, e o motorista, de 45 anos, da linha 209, que faz o bairro Marumbi, foram roubados por dois homens, um deles armado com um facão, no ponto final da linha na noite desta segunda (12) em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, os trabalhadores estavam parados no ponto final quando os dois suspeitos chegaram, um deles com o facão na mão, anunciaram o roubo, pegaram R$100 do caixa e fugiram. Os trabalhadores não ficaram feridos.

Até o momento ninguém foi localizado ou preso. A PM segue no rastreamento.

juiz de fora | Ônibus | PM | roubo