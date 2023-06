Um jovem, de 23 anos, foi preso por tráfico de drogas na manhã desta segunda (12) no bairro Santa Efigênia, Zona Sul de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante uma operação de ocupação na Zona Sul da cidade, a equipe policial visualizou uma moto com dois ocupantes em situação suspeita e ao tentarem abordar o veículo, os suspeitos fugiram e foram perdidos de vista, porém ao acessarem uma rua do bairro os policiais identificaram o suspeito que estava na garupa da moto andando pela calçada e em seguida arremessando um pacote na laje de uma casa.

O suspeito foi abordado e durante a varredura no local a PM localizou o pacote que continha uma barra prensada de maconha, de aproximadamente 1,5kg e quatro tabletes de maconha.

O jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão, juntamente com o material apreendido. O piloto da moto, de 25 anos, foi identificado e já é conhecido do meio policial por outros delitos na região. A PM segue no rastreamento.





