Um homem, de 25 anos, foi assassinado a tiros na porta da casa da irmã na madrugada desta quarta (14) no bairro Progresso em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, a irmã da vítima relatou ter ouvido estampidos e foi até a laje de sua casa e viu um veículo deixando o local. O namorado da mulher saiu da residência para ver o que tinha acontecido e se deparou com o cunhado no chão. Eles socorreram o homem para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), mas ele chegou no hospital sem vida.

Ainda, de acordo com a PM, populares disseram que o veículo já estava há um tempo no local aguardando a vítima, mas não repararam nas características do carro.

Até o momento ninguém foi identificado ou preso. A PM segue no rastreamento.



