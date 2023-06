Dois homens e uma mulher que atuam em Juiz de Fora e são investigados como integrantes de uma quadrilha de receptação de carros roubados foram presos na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na terça-feira (13). Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o grupo formado pelo trio e outras três pessoas seria responsável pela distribuição de veículos clonados para diversos estados do Nordeste e do Sudeste do Brasil. A ação conjunta realizou duas prisões em Crotá no Estado do Ceará (CE), na segunda-feira (12).

As investigações apontam que os carros eram produtos de roubos cometidos em bairros do município do Rio de Janeiro, foram obtidos pelo grupo e eram enviados para os alvos da operação conjunta entre as polícias Civis do Rio de Janeiro, Ceará e Minas Gerais, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O grupo vai responder por organização criminosa e por adulterar o sinal identificador de veículos.



Os investigadores também verificaram que os infratores vendiam os automóveis adulterados para pessoas que tinha conhecimento sobre as irregularidades e também para outras vítimas que desconheciam as informações ilícitas sobre a procedência dos carros.

O trio de Juiz de Fora é formado por um empresário que atua em uma casa noturna, localizada na Zona Norte da cidade, contra quem havia outros registros de crimes, como roubo, furto, receptação, tráfico de drogas e crimes contra o meio ambiente. Ele é apontado como um dos maiores responsáveis pela distribuição de carros roubados e clonados no Rio para outros estados, em especial Minas Gerais. A Polícia destacou que ele divulgava pelas redes sociais fotos e vídeos nos quais se mostrava como um empresário bem-sucedido, perfil que usava para esconder as atividades ilícitas.



Ele foi preso junto com a sócia. Ambos atuam na casa de shows. Junto com eles, também estava um DJ que atua no local e é companheiro da mulher. Uma outra mulher também foi detida no Rio de Janeiro.

Os quatro presos foram levados para a 7ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro. Sendo, posteriormente, levado para uma Cadeia Pública, onde permanecerão à disposição da Justiça. Com eles, foram apreendidos dois veículos clonados, um deles, avaliado em pouco mais de R$ 150 mil, e o outro que custava cerca de R$ 140 mil. No Ceará foram presos dois homens.













