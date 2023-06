Uma mulher, de 27 anos, foi presa pelo crime de tráfico de drogas, com mais de 100 pedras de crack, na noite desta quarta (14) no bairro Araújo, Zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar os militares receberam denúncias através do 181 referente ao tráfico de drogas no local e foram verificar.

Na residência, os policiais foram recebidos pela mulher e durante as buscas no local, ao todo, foram localizadas 125 pedras de crack, uma porção de crack, quatro papelotes de cocaína, uma balança de precisão e material utilizado para embalar as drogas.

A mulher foi presa e encaminhada para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.





Tags:

Drogas | Tráfico | tráfico de drogas