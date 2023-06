A Praça CEU do Bairro Benfica, em Juiz de Fora, recebe neste sábado (7) uma ação socioeducativa. O evento acontece das 15h às 17h e segundo a Prefeitura de Juiz de Fora tem o objetivo de informar, sensibilizar e conscientizar as pessoas em situação de rua e população em geral sobre o combate a violência contra a mulher. Serão tiradas dúvidas sobre os tipos de violência que são praticados contra a mulher, divulgar a Lei Maria da Penha e as atuais estratégias utilizadas para se denunciar as violências. Também ocorrerá distribuição de panfletos com a divulgação dos espaços e telefones onde é possível solicitar ajuda.

Participam da ação profissionais que atuam na Casa da Mulher, equipe técnica e educadores sociais do Serviço Especializado em Abordagem Social.

A abordagem social é uma unidade de referência da Proteção Social Especial de Média Complexidade, com papel importante no alcance dos objetivos da Política Nacional para a População em Situação de Rua. É um processo de trabalho planejado de aproximação, escuta qualificada e construção de vínculo de confiança com pessoas e famílias em situação de risco pessoal e social nos espaços públicos para atender, acompanhar e mediar acesso à rede e proteção social.

O trabalho com a população em situação de rua tem como pressuposto o desenvolvimento de autonomia, autopromoção dos cuidados pessoais, valorização da vida, construção de projeto de saídas das ruas, demandas específicas de atendimento, promoção de convivência e inserção na comunidade, articulação com a rede, relação dos usuários com suas famílias.