A Praça Jarbas de Lery dos Santos, no São Mateus, recebe coleta itinerante de lixo eletrônico neste sábado (17). De 9h às 15h, a população poderá descartar corretamente itens eletrônicos como cabos, CD’s, carregadores, pilhas, televisores, dentre outros materiais. A iniciativa é promovida pela parceria entre o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e a empresa E-ambiental.

A ação busca promover a redução de impactos ambientais e a sustentabilidade através do descarte ambientalmente correto. Os materiais coletados passam pelo o processo de manufatura reversa, no qual é realizado uma triagem e a separação por categorias. Logo após, retornam para novos processos produtivos. A relação de itens que podem ser descartados pode ser conferida no site da E-Ambiental.

Além da iniciativa de coleta itinerante de lixo eletrônico, a população também pode realizar o descarte correto de objetos eletrônicos às quintas-feiras na Praça da Estação através do projeto Coleta Seletiva na Praça da PJF.





