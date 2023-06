Um ônibus 158 da linha 432 (Bairro São Benedito) sofreu uma avaria e espalhou óleo diesel pelas ruas do Bairro São Bernardo, na Zona Leste da cidade. O incidente foi reportado ao Corpo de Bombeiros por volta das 6h08 da manhã desta sexta-feira (16). O solicitante informou que havia perigo de derrapagem em função da quantidade de óleo na pista, a referência dada por ele, foi a Rua Piauí, próximo ao número 568. A informação inicial é a de que parte do tanque de óleo do veículo caiu. Os bombeiros atuaram nas vias em que o óleo foi espalhado, lançando serragem sobre o material. A equipe da Acessa.com demandou a Secretaria de Mobilidade Urbana sobre o ocorrido e aguarda informações.

Por meio de nota, o Consócio VIA JF, informou: "Em apuração interna, verifica-se que o mesmo está com sua manutenção em dia, e o laudo técnico aponta para um rompimento instantâneo de um dos parafusos que segura o tanque de combustível, deixando-o desnivelado, o que ocasionou o derramamento que foi contido por nossa equipe."



O Consórcio ainda indicou que foi imediatamente foi disponibilizado outro veículo para atender aos passageiros da linha."O Consórcio Via JF preza pela segurança de todos os seus colaboradores, usuários e pedestres nos serviços prestados e todos os nossos veículos passam por manutenção preventiva periódica e manutenção corretiva criteriosa. Tudo isso para garantir um transporte seguro, eficiente e de qualidade", alegou.