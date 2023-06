Um homem de 28 anos foi vítima de latrocínio na Rua Fernando Marcato, no Bairro Santa Rita, Zona Leste, nessa sexta-feira (16). De acordo com o registro da ocorrência, a vítima foi encontrada já sem vida, com cinco perfurações causadas por disparos arma de fogo no corpo. A namorada do alvo informou aos policiais que o casal é natural de Cataguases. Eles vieram para Juiz de Fora buscar um menino. Quando chegaram ao endereço, o homem desceu do carro de aplicativo e pediu para ela e o motorista aguardarem a uma certa distância do local. De onde estava, a mulher ouviu os estampidos dos tiros.



A namorada da vitima relatou que sentiu falta de alguns objetos do homem, entre eles, uma mochila e um aparelho celular. Testemunhas não souberam informar a motivação para o crime.