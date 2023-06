Um jovem de 18 anos foi preso e um adolescente de 16 anos apreendido durante a realização da Operação Ocupação, na Rua Jose Estevão, Jóquei Clube 2, Zona Norte, na tarde da quinta-feira (15). A dupla foi flagrada em atitude suspeita pela equipe da Polícia Militar. Durante a abordagem, foram encontradas 73 Buchas de maconha, 24 Pedras de crack, 15 pinos de cocaína, um rádio de comunicação, uma balança de precisão e R$161.





A ação contou com o auxílio do cão Uzzi de Lieudegarde, que atuou na localização dos materiais ilícitos. O autor e o adolescente infrator foram encaminhados à Delegacia, juntamente com material apreendido.





Tags:

Drogas | Polícia | Tráfico | tráfico de drogas