Um adolescente, que não teve a idade informada, foi apreendido com mais de 30 pinos de cocaína neste domingo no bairro Vila Ideal em Juiz de Fora.



De acordo com informações da Polícia Militar, durante um operação no bairro os policiais apreenderam o menor com 36 pinos de cocaína, duas buchas de maconha, R$1.210 e um celular.



O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

Tags:

Adolescente | cocaína | Droga | Drogas | juiz de fora | PM