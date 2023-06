Três frentistas, de 27, 29 e 31 anos, de um Posto de Gasolina foram roubados em menos de 24h no bairro Costa Carvalho em Juiz de Fora. Os crimes aconteceram entre às 2h da manhã e 23h deste domingo (18).

De acordo com informações da Polícia Militar, o primeiro roubo aconteceu contra um frentista de 27 anos. Ele relatou que conversava com um taxista quando foi abordado por um homem, que chegou no local com um capacete na cabeça, segurando um objeto semelhante a uma arma de fogo, anunciou o roubo, pegou a quantia de R$270,03, fugiu e ainda não foi localizado.

Já às 23h, as vítimas relataram que estavam no posto quando uma moto, com dois ocupantes, parou no local. O garupa desembarcou do veículo, colocou as mãos em uma pochete presa na cintura, anunciou o roubo, revistou uma das vítimas, pegou R$171 de seu bolso e fugiu com o comparsa.

Ainda, de acordo com a PM, os suspeitos do segundo roubo, dois jovens de 21 e 22 anos, foram presos posteriormente. O veículo em que usaram no crime foi apreendido e com eles foi localizado a quantia de R$67, uma bucha de maconha e uma bolsa com objetos pessoais.





Frentista | gasolina | PM | Polícia | Polícia Militar | Posto | Posto de combustível