Um acidente na Avenida Barão do Rio Branco, próximo ao número 2.001, deixou o trânsito em meia pista por volta das 16h11 desta terça-feira (20). Duas motos teriam colidido e uma delas teria pegado fogo. As motos teriam ainda atingido dois automóveis que estavam no entorno. Segundo o Corpo de Bombeiros, não foram registradas vítimas.



Os Bombeiros combateram as chamas, mas ainda não há informações mais detalhadas sobre o que teria provocado a colisão. Além dos bombeiros, agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana e a Polícia Militar estiveram presentes no atendimento da ocorrência. Por volta das 17h20 o tráfego na pista foi liberado.









Tags:

acidente | moto