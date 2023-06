A Prefeitura de Juiz de Fora assinou um contrato no dia 1º de junho com a Associação das Empresas de Transporte de Juiz de Fora (ASTRANSP) para repassar o valor de R$305.062,50 por mês para que a empresa forneça vale transporte para funcionários do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb). O valor anual do contrato é de R$3.660.750,00, com validade de cinco anos. A informação foi confirmada pelo Portal Acessa em uma pesquisa no Portal da Transparência.

Conforme o documento, "constitui objeto da presente contratação o fornecimento e recarga pela ASTRANSP, de cartões eletrônicos tipo vale-transporte em forma de créditos eletrônicos, para utilização dos servidores do DEMLURB, no transporte coletivo urbano, durante o deslocamento casa/trabalho/casa".

O contrato é assinado pela diretora geral do Demlurb, Ana Luísa Afonso Guimarães e pelo representante legas da Astransp, Rafael Torres Santana.

Ainda conforme o Portal da Transparência, o Demlurb tem cerca de 1200 funcionários.





Tags:

Transporte