Um homem, de 23 anos, ameaçou uma jovem, de 20 anos, com uma faca, roubou seu celular, fugiu, mas foi capturado pela PM no fim da noite desta terça (20) no bairro Vitorino Braga em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima relatou que estava andando pela rua quando foi abordada pelo suspeito que , armado com uma faca, anunciou o roubo, ameaçou a vítima, pegou seu celular e fugiu. Logo em seguida os policiais receberam informações, via rádio, sobre o roubo e conseguiram capturar o suspeito.

Com o homem também foram encontradas 29 buchas de maconha, além do celular da vítima. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

