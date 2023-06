Está aberto o agendamento de vistoria para licenciados do serviço de Transporte Escolar de Juiz de Fora. De acordo com Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), esse é o início do processo de recadastramento para a realização da atividade no segundo semestre. Os motoristas credenciados devem protocolar a documentação necessária pela plataforma Prefeitura Ágil.



O início da vistoria será no dia 17 de julho e prossegue até o dia 26 do mesmo mês. A inspeção dos veículos será realizada no pátio do Terminal Rodoviário Miguel Mansur, sendo obrigatória para exercer a atividade. Os motoristas devem consultar seu dia e horário agendado previamente no Portal da PJF.

O envio da documentação obrigatória do veículo, motorista e monitor, acontece antecipadamente via Prefeitura Ágil. Após ser analisada e aprovada a documentação pela Supervisão de Transporte Privado Coletivo da SMU, o veículo será autorizado a fazer a vistoria. O comparecimento para vistoria somente será autorizado após deferida a documentação, incluindo o Cartão de Identificação do Veículo (CIV) atualizado.

