Uma colisão entre uma motocicleta e um carro na Rua São Mateus, em frente ao número 885, foi registrada na tarde desta quarta-feira (21). Um jovem de 28 anos foi atendido por uma unidade do Samu com ferimentos leves. Ele foi encaminhado para o Hospital da Unimed. O trânsito apresentou retenções durante algum tempo, no entanto, a pista já foi liberada.