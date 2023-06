Um homem de 53 anos, outro de 23 anos e uma mulher de 20 anos foram presos por formar uma associação criminosa para o tráfico de drogas em operação conjunta realizada nesta quinta-feira (22). Uma jovem de 18 anos também foi detida em flagrante por tráfico. A ação batizada de 'Operação Renascentes' contou com as Polícias Civil e Militar e desencadeou diligências no município de Rio Novo e no Bairro Vila Alpina, em Juiz de Fora.



Em Rio Novo foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão. Em Juiz de Fora foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão. A ação resultou na prisão dos três foragidos da Justiça e a apreensão de uma porção de maconha, além de cocaína, crack, aproximadamente R$ 760, cinco celulares e um veículo.

A mulher de 20 anos, foi presa em decorrência de mandado judicial, também foi autuada em flagrante por receptação de celular furtado.A Remanescentes é decorrente da operação Irmandade, realizada na cidade de Rio Novo, em dezembro de 2021, ocasião em que foram presos três irmãos, suspeitos por tráfico de drogas e envolvimento com uma facção criminosa.

Conforme apurado pela Polícia, mesmo presos, os investigados continuavam atuando no tráfico de entorpecentes, com o auxílio de amigos e esposas. A ação contou ainda com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e da Polícia Penal de Minas Gerais.