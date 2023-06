Dois jovens, uma mulher de 20 e um homem de 22 anos, tiveram um carro de luxo roubado, um Jeep Renegade LNGTD Branco, a mão armada enquanto passavam pelo bairro Dom Bosco na madrugada desta sexta (23) em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas passavam pelo local, momento em que o carro que estavam foi ultrapassado por um outro automóvel, um Renault Duster. O motorista do Duster fechou o carro das vítimas e dois indivíduos desceram do veículo, com armas de fogo em punho, anunciaram o roubo, ordenaram que as vítimas descessem do Jeep, entraram no carro e fugiram.

No interior do veículo ficou um Ipad, sendo possível realizar um rastreamento inicial, utilizando o monitoramento do aparelho, mas até o momento não foi informado se o carro foi encontrado.

Ainda, de acordo com a PM, foi mostrado as vítimas fotos de suspeitos. Um deles, de 18 anos, foi reconhecido pelos jovens.

Até o momento ninguém foi localizado ou preso. A PM segue no rastreamento.

Tags:

Carro