O Conselho Municipal para Promoção da Igualdade Racial abre inscrições para o V processo eleitoral dos representantes titulares e suplentes da sociedade civil até o dia 21 de julho em Juiz de Fora.



Esse processo tem o objetivo de mobilizar e eleger representantes da sociedade civil escolhidos entre as entidades constituídas para defesa e promoção da Igualdade Racial, para livre concorrência de vagas de representação no Compir, dentro do exercício de mandato de vigência Biênio 2023/2025, conforme estabelecido no art. 4º, inciso I, da Lei Municipal nº 13.109 de 05 de março de 2015.

As inscrições deverão ser realizadas de forma online pelo link. Para os casos de impossibilidade de efetivação de inscrição de forma on-line pelas entidades candidatas, será fornecido suporte técnico-administrativo de forma presencial, o qual deverá ser agendado através do telefone 3690 - 7352, no horário: 08h30 às 11h30 e 14h às 16hh30, no endereço Casa dos Conselhos, situada na rua Halfeld, 450, 7º andar, Juiz de Fora – MG.

Prefeitura de Juiz de Fora - Projeto de "Lei da Inovação" é levado à Câmara Municipal

Tags:

Igualdade Racial | sociedade civil