Está em vigor o processo de recadastramento de imóveis e lotes em Juiz de Fora a partir desta sexta-feira (23). De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), os agentes públicos visitarão as residências e terrenos a fim de verificar a estrutura do local para atualizar o cadastro tributário do município e farão a medição das paredes externas de edificações, anotações das características construtivas e fotos externas.



“É extremamente importante que todas e todos recebam esses agentes. Estamos disponíveis para tirar dúvidas da população, caso seja necessário”, diz a secretária da Fazenda, Fernanda Finotti.

Os agentes deverão trajar um colete azul, no qual estão identificadas a Prefeitura de Juiz de Fora e a empresa JFtech.