Um acidente envolvendo três veículos, uma van, um carro e uma viatura, foi registrado na tarde desta segunda-feira (26) na Avenida Juscelino Kubitscheck, próximo ao Bairro Cidade do Sol, na Zona Norte. Um dos automóveis envolvidos é uma viatura da Polícia Militar.

De acordo com informações da PM, o condutor do carro, um Corolla, relatou que o sinal ficou verde e havia uma viatura do sistema prisional e sua frente, momento em que ouviu, e sentiu, um impacto na traseira de seu carro.

Já o condutor da viatura policial, relatou ter parado a viatura devido ao sinal vermelho e quando este ficou verde acelerou o carro e sentiu a batida na traseira do veículo, sendo projetado de encontro ao Corolla que estava à sua frente.

O motorista da Van relatou que visualizou o sinal verde e não conseguiu parar e não evitou a colisão de seu veículo na viatura policial que estava logo à sua frente. O condutor da Van não assumiu os danos e não houve acordo no local. Ninguém se feriu.