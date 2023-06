Um carro de coleta de sangue da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) capotou na manhã desta quarta (28) na Rua Otávio Pereira Torres, bairro Santa Rita, Zona Leste de Juiz de Fora. O motorista do veículo, que não teve a idade informada, teve ferimentos leves e foi encaminhado para o HPS.

De acordo com o Corpo de Bombeiros a ocorrência foi registrada no início da manhã e ainda está em andamento. Não há informações sobre a causa do acidente.

Em nota, a Secretaria de Saúde informou.

"Informamos que o veículo era ocupado apenas pelo motorista, que sofreu leves arranhões e foi encaminhado ao HPS. Ainda não é possível calcular a perda do quantitativo de exames que eram transportados pelo veículo".

