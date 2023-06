Condutores e pedestres que utilizam a Rua Barão do Santa Helena no número 581, no Bairro Granbery, região central, precisaram desviar de um buraco no meio da via, próximo à esquina com a Rua Princesa Isabel, nessa quinta-feira (29), do qual vazava água.

Segundo a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), os reparos no vazamento de água no local foram realizados. Ainda segundo a companhia, o recapeamento asfáltico será feito nesta sexta-feira (30).





