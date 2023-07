Homens armados roubaram um carro, GM Tracker vermelho, foram perseguidos pela Polícia Militar, mas conseguiram fugir na noite deste sábado (01) no bairro Granjas Bethel em Juiz de Fora. A caminhonete foi recuperada.

De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas, um homem de 55 anos e uma mulher de 53 anos, estavam no carro quando foram abordados por homens armados em uma caminhonete prata, modelo não especificado, que anunciaram o roubo. Dois suspeitos pegaram o carro das vítimas, com elas dentro, e fugiram pelas ruas da cidade, inclusive transitando na contramão.

Em determinado momento, as vítimas foram deixadas no bairro Recanto dos Lagos e imediatamente acionaram a PM, que localizou o veículo e iniciou a perseguição. O carro acabou sendo abandonado pelos suspeitos que fugiram por uma mata. As buscas acabaram sendo prejudicadas dentro da mata por estar escuro.

Ainda, segundo a PM, durante uma busca no carro foi encontrado um revólver calibre 32 milímetros, Taurus, com cabo de madeira com capacidade para seis disparos, municiado com quatro cartuchos intactos.

Durante o roubo o homem acabou sofrendo uma lesão na mão direita. Ele foi conduzido para ser medicado.

Após a apresentação de fotografia para as vítimas, elas reconheceram um suspeito, de 27 anos. Até o momento ninguém foi preso. A PM segue no rastreamento.





Tags:

roubo