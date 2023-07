Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido por tráfico de drogas com mais de 180 papelotes de cocaína, na noite deste domingo (02) no bairro Vila Alpina em Juiz de Fora. Ao perceber a presença da PM um jovem, de 19, conseguiu fugir.

De acordo com informações da Polícia Militar, os militares receberam informações que estaria acontecendo o tráfico de drogas no bairro. No local os policiais observaram um indivíduo se deslocar até um pasto, pegar algo em um arbusto e após a ação ia para a rua e entregava para algumas pessoas.

Diante dessa movimentação, os militares realizaram a abordagem do adolescente, sendo encontrado com ele uma quantia de R$55. Assim que viu a viatura o jovem fugiu.

Após intensa buscas no pasto, onde o adolescente estava indo várias vezes, os policiais localizaram, atrás de um arbusto, 14 buchas de maconha, 183 papelotes de cocaína, um rolo de fita adesiva, diversos sacos transparentes para embalagem de drogas, diversos pinos vazios e diversos frascos de plástico vazio para embalagem de drogas.

O adolescente foi apreendido em flagrante e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

