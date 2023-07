A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor de Juiz de Fora (Procon/JF) divulgou quais bairros receberão atendimento do projeto “Procon Aqui” durante o mês de julho. Os bairros atendidos serão Centro, Borboleta, São Mateus, Progresso, Francisco Bernardino e Ipiranga. O projeto é realizado duas vezes na semana, às terças e quintas, de 13h às 17h. Toda quinta a ação é na Praça da Estação, em parceria com a “Coleta Seletiva na Praça”. Já às terças, cada semana o Procon Móvel fica em um bairro diferente.



Segundo o Procon, a iniciativa visa facilitar o acesso a atendimento e a informação sobre os direitos dos consumidores. As ações aproximam as orientações do consumidor e tem participação de representantes do Gabinete Comunitário (GADC) que ficam disponíveis para registrar pedidos de zeladoria.



Sob coordenação da Secretaria de Governo (SG), o “Procon Aqui” já percorreu mais de dez bairros desde o início de maio. Em junho, o projeto visitou os bairros Marilândia, Bandeirantes, Barreira do Triunfo, Centro e Vitorino Braga, além de ter promovido ações especiais para a Semana de Proteção às Finanças da Pessoa Idosa no calçadão da Rua Halfeld. No total foram realizados 50 atendimentos.



Além do atendimento aos consumidores, também são realizadas ações educativas para os moradores e comerciantes locais, que são informados sobre temas como precificação, rotulagem, acondicionamento de produtos e políticas de trocas. “Durante as ações sempre ouvimos dos consumidores o quanto é bom poder contar com o serviço mais perto da comunidade”, conta a supervisora de projetos do Procon, Aline Rocha.







Confira as ações do “Procon Aqui” no mês de julho:



Toda quinta-feira - 13h às 17h

- Praça da Estação - Centro



04/07 (terça-feira) - 13h às 17h

- Igreja Católica Borboleta – Bairro Borboleta (Rua Tenente Paulo Maria Delage)



08/07 (sábado) – 10h às 12h 30

- Praça de São Mateus – Bairro São Mateus – Ação Conjunta com a OAB Itinerante (Av. Presidente Itamar Franco)



11/07 (terça-feira) - 13h às 17h

- Rotatória Rua Augusto Stoppa – Bairro Progresso (Rua Augusto Stoppa)



18/07 (terça-feira) - 13h às 17h

- Estacionamento Nosso Moinho - Bairro Francisco Bernardino (Av. Presidente Juscelino Kubitschek)



25/07 (terça-feira) - 13h às 17h

- Estacionamento Bahamas – Bairro Ipiranga (Rua Ibitiguaia)