Um homem, de 29 anos, foi assassinado com tiros na cabeça na noite desta segunda (03) no bairro Miguel Marinho, Zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, a irmã da vítima relatou que o homem encontrava-se na rua quando três suspeitos chegaram atirando em sua direção. Quando a vítima já estava no chão um dos suspeitos se aproximou e fez vários disparos em sua cabeça. Logo após o crime os homens fugiram.

A perícia esteve no local para fazer os trabalhos de praxe. Os suspeitos foram identificados, e, segundo informações da PM, seriam do mesmo bairro da vítima, mas até o momento ninguém foi preso. A PM segue no rastreamento.





