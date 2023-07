Juiz de Fora teve a manhã mais fria do ano nesta terça (04) e os termômetros da cidade chegaram a bater 9°C por volta de 6h, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia.

De acordo com Claudemir de Azevedo, meteorologista do Inmet, "em virtude da presença de uma massa de ar frio, Juiz de Fora teve a menor temperatura do ano".

Ainda, conforme Claudemir, até quinta (06) o ar frio vai manter as temperaturas baixas e no fim de semana, com enfraquecimento do ar frio a temperatura volta a subir gradativamente. Não há previsão de chuva para os próximos cinco dias na Zona da Mata.

A Defesa Civil e a Prefeitura de Juiz de Fora emitiram um alerta de frio nesta segunda (03). Os órgãos informam que os termômetros podem bater os 9°C, mas não descartam a possibilidade de temperaturas menores que o previsto em pontos específicos da cidade, podendo alcançar os 6°C.



Quem se deparar com pessoas em situação de vulnerabilidade com dificuldades nesse frio, pode acionar a abordagem social no número (32)3690-7770